Covid, anche i luna park in ginocchio: “Per noi il lockdown non è mai finito”

Genova. Il lockdown non è mai terminato per i luna park. Le amministrazioni comunali stanno annullando diverse centinaia di tradizionali luna park autunnali nonostante il rispetto delle specifiche linee guida governative e dei piani di sicurezza che prevedono la presenza di steward e la gestione dei flussi del pubblico. La categoria è in ginocchio e non sa con quali risorse affrontare e dove trascorrere i mesi invernali”

Così si legge in un comunicato nazionale dell’Anesv, l’associazione esercenti spettacoli viaggianti. A Genova il luna park di piazzale Kennedy è al momento confermato, nei mesi scorsi l’amministrazione comunale ha garantito lo spazio in zona Foce anche dopo alcune riunioni prima che uscisse il dpcm. Ma il problema è generale e riguarda la vita stessa degli esercenti.

