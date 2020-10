Covid, “Cambiamo” contro Sansa: “Basta strumentalizzare il momento per mettere panico”

Liguria. “Sansa continua a strumentalizzare il Covid, facendo leva in ogni modo sulle paure della gente. Dopo la foto con il saturimetro oggi si affida ai dati, diffondendo ovviamente solo quelli che più gli convengono per creare il quadro che vuole mostrare ai liguri, accusando il presidente Toti e tutta la nostra sanità, il cui operato, secondo l’ex giornalista, porterà alla chiusura delle attività commerciali. Niente di più falso!”.

A dirlo è il gruppo Cambiamo con Toti Presidente in una nota che recita: “La nostra Regione, insieme alle altre, ha sempre lavorato con un unico obiettivo: salvaguardare la salute dei cittadini senza fermare la nostra economia. La scorsa primavera durante il picco della pandemia il presidente Toti è stato il primo a chiudere le scuole quando è stato necessario, ma è stato anche il primo, insieme agli altri governatori, a lavorare a misure davvero applicabili che consentissero di far riaprire le imprese e se il Paese è ripartito lo deve al grande impegno delle Regioni, in campo dal primo all’ultimo minuto, anche oltre le loro competenze”.

... » Leggi tutto