Distaccamento dei vigili del fuoco di Multedo, odg del Pd votato all’unanimità in consiglio comunale

Genova. Scongiurare, attivandosi urgentemente con il ministero degli interni, la chiusura del distaccamento dei vigili del fuoco di Multedo, nel ponente di Genova, e individuare soluzioni per potenziare i nuclei nautici, fondamentali per la sicurezza dei cittadini che vivono in aree a rischio rilevante.

Questo l’impegno assunto oggi dal sindaco e dalla giunta comunale di Genova con l’approvazione dell’ordine del giorno fuori sacco approvato dal consiglio comunale su proposta del Pd.

