Fingeva di vendere auto online e prendeva la pensione della madre defunta, truffatore arrestato

Genova. Riscuoteva la pensione della madre morta da quattro anni, noleggiava illegalmente auto di lusso, simulava di venderle online e con tutti i soldi ottenuti si faceva le vacanze a Courmayeur, Chamonix e Sharm-el-Sheikh. Gli è andata bene finché non sono arrivati i militari della guardia di finanza di Genova. Protagonista un cittadino rumeno residente a Genova, arrestato per truffa e portato in carcere a Marassi.

Le auto extra lusso – Porsche, Bentley, Bmw, Audi, Range Rover e Mercedes – erano parcheggiate lungo le strade di Albaro. Immatricolate in Romania e Germania, erano tutte intestate a società estere di fatto inesistenti, ma riconducibili all’uomo, che in questo modo era riuscito ad aggirare il fisco per oltre 3,6 milioni di euro di tasse dovute.

... » Leggi tutto