Genova, nelle “zone rosse” del Covid possibile stretta sugli shop h24 e divieti di stazionamento

Genova. Ancora qualche ora di tempo, per Regione Liguria e Comune di Genova per valutare le norme del nuovo dpcm e la resistenza del virus nel centro storico e in altri quartieri per capire se intervenire sulle restrizioni già imposte dal governo con un’ulteriore ordinanza. Perché la circolazione – in parte dei vicoli, in parte di Sampierdarena, di Rivarolo e Cornigliano – continua a essere preoccupantemente al di sopra della media nazionale e il risultato è che oggi a Genova sono stati registrati 354 casi.

Sia il sindaco Marco Bucci, sia poi il presidente della Regione Giovanni Toti hanno anticipato che tra le misure estensive del dpcm, a Genova, potrebbe esserci una stretta sui self service h24, i negozi-macchinetta che troppo spesso si trasformano in luoghi d’assembramento. Toti, poi, nel punto stampa serale, ha parlato della possibilità del divieto di stazionamento in alcuni quartieri cittadini, sulla stregua di quanto applicato nelle settimane scorse nel quartiere Umbertino alla Spezia.

... » Leggi tutto