Giornata regionale di sensibilizzazione tumore al seno metastatico: cure innovative e mirate per la cronicizzazione della malattia

Liguria. Si celebra oggi, martedì 13 ottobre, la prima “Giornata regionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico”, istituita per la prima volta in Italia e in Europa da Regione Liguria, con una delibera di giunta del 9 dicembre 2019 e poi con il disegno di legge approvato all’unanimità in consiglio regionale il 17 aprile 2020. Questa sera la fontana di piazza De Ferrari sarà colorata di viola, in occasione della ricorrenza.

Il 6 ottobre scorso anche il consiglio dei ministri ha accolto le sollecitazioni, in particolare dell’Associazione nazionale sul tumore al seno metastatico “Noi ci siamo” MBC Italia e “Europa Donna Italia” e ha istituito la giornata nazionale, per tenere alta l’attenzione sull’importanza della prevenzione quale strumento principale contro la lotta al tumore al seno e per dimostrare vicinanza alle donne colpite da questa malattia, circa 37mila in Italia.

