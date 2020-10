Giornate Fai d’autunno, visite guidate alla basilica di Carignano e all’archivio di Stato

Tornano le Giornate FAI d’Autunno, dedicate quest’anno alla memoria di Giulia Maria Crespi, scomparsa lo scorso luglio. Mille aperture a contributo libero in 400 città in tutta Italia, organizzate per la prima volta in due fine settimana, sabato 17 e domenica 18, sabato 24 e domenica 25 ottobre, per accompagnare il pubblico, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, alla scoperta del patrimonio artistico, storico e culturale del nostro Paese, spesso poco conosciuto o valorizzato.

Per l’occasione, la delegazione Fai Genova insieme al Fai Giovani Genova propone due opportunità particolari per scoprire e ripercorrere la storia del quartiere di Carignano e l’evoluzione della struttura urbanistica della città.

