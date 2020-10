Giunta Toti, centrodestra nel caos. Fratelli d’Italia vuole due assessori, Lega furiosa: “No a ricatti”

Genova. È tornata alle stelle le tensione tra i partiti del centrodestra che hanno sostenuto la ricandidatura di Giovanni Toti alle regionali. Dopo la risoluzione della frattura tra il governatore e Matteo Salvini, Fratelli d’Italia ha chiarito che pretende due assessori nella futura giunta e la Lega, che in questo modo ne avrebbe solo due, fa saltare il tavolo delle trattative.

Dal segretario Edoardo Rixi arrivano ancora parole di fuoco: “Durante la campagna elettorale abbiamo dovuto subire situazioni poco piacevoli. Non ce l’ho con nessuno, a parte le delusioni personali. Ma a queste condizioni noi non ci stiamo. Ad oggi non ci sono i termini per trovare un accordo. Noi vogliamo il rispetto dei patti che avevamo sottoscritto all’inizio di giugno”. E adesso la strada per chiudere la partita diventa molto più ripida, con la possibilità concreta di un clamoroso strappo in avvio di legislatura.

