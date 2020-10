Granfondo Ceriale: il laziale Pisani precede il tedesco Steffens, arrivo in solitaria per Chiodi

Ceriale. Una bella domenica autunnale rivierasca, con sole e temperature miti, sebbene un po’ disturbata dal vento, è ciò che hanno incontrato a Ceriale i circa trecento ciclisti, dei trecentocinquanta iscritti, che si sono presentati, domenica 11 ottobre, nelle griglie di partenza della seconda edizione della Granfondo Ceriale.

Un parterre di eccellenza, con i nomi più altisonanti del granfondismo nazionale, tanto che un pronostico per la vittoria non è mai stato scontato. Non sono certo mancati nemmeno i grandi nomi del ciclismo, di ieri e di oggi, così, a pedalare assieme ai tanti cicloamatori, c’erano anche Claudio Chiappucci, Davide Rebellin e Andrea Noè.

