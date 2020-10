Il presidente del Consiglio torna in Liguria: Giuseppe Conte atteso a Genova venerdì

Liguria. Ritorno in Liguria per il premier Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio è atteso a Genova nella giornata di venerdì per un appuntamento ormai tradizionale, l’inaugurazione del festival di geopolitica della rivista Limes, organizzato anche quest’anno a Palazzo Ducale nel weekend dal 16 al 18 ottobre.

Al momento la presenza del premier è confermata a livello ufficiale. Conte arriverà al Ducale poco prima delle 18, visiterà la mostra delle carte e dialogherà con il direttore di Limes Lucio Caracciolo sul tema “L’Europa e l’Occidente secondo l’Italia”.

