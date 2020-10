Il presidente Giulio Ivaldi ospite di “T li soì cos’a ra fò ra Cairès”?: le scelte passate e il ripescaggio dell’Asd Savona tra i temi discussi

Il presidente del comitato regionale della Figc Giulio Ivaldi è stato ospite ieri sera della trasmissione ‘T li soì cos’a ra fò ra Cairès?, in diretta sulla pagina Facebook della Asd Cairese. Dopo aver ricordato insieme agli addetti stampa del sodalizio gialloblù il compianto Carlo Pizzorno, a due anni esatti dalla scomparsa, e aver ripercorso le tappe che lo hanno portato ai vertici del calcio ligure, Ivaldi ha risposto alle domande circa i tanti temi più o meno caldi che tengono banco nel mondo del calcio dilettantistico.

Per prima cosa, un flashback neanche troppo indietro nel tempo per analizzare le scelte in merito a promozioni e retrocessioni operate durante il periodo del lockdown: “Non è stato facile gestire tutte le situazioni – commenta Ivaldi – perché non eravamo preparati a una situazione del genere. Dire se rifaremmo tutto è complicato. Abbiamo preso la decisione in coscienza cercando di fare le cose in buona fede. Bloccare le retrocessioni è stato un buon risultato perché nessuno meritava di retrocedere dato che perlomeno la gran parte delle società aveva ancora le opportunità per salvarsi. Sono felice di aver potuto consentire promozioni in situazioni che potevano far nascere discussioni, come nel caso di Vadese e Mallare, entrambe appaiate al primo posto in classifica. Avevamo anche il timore che molte società potessero rinunciare all’attività perché sono stati giorni molto difficili per tutti. Io credo che in quel momento le cose giuste siano state fatte””.

