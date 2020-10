Impresa del Baiardo, Fabrizio Barsacchi: “Bella vittoria, contro la squadra più forte del girone”

Genova. La copertina, nella seconda giornata del campionato di Eccellenza, spetta all’Angelo Baiardo. I neroverdi di mister Paglia sono stati capaci di imporsi per 2 a 1 sul campo del Ligorna, squadra retrocessa dalla Serie D e intenzionata a farci ritorno.

A commentare l’incontro è il direttore sportivo Fabrizio Barsacchi. “Abbiamo fatto veramente una bella vittoria – sottolinea -, ottenuta sul campo della società che ha la rosa e la squadra più forte di tutto il girone di Eccellenza. Sicuramente il Baiardo ha fatto una prestazione di livello, ha tenuto testa a una squadra assolutamente ben assortita, che comunque aveva delle assenze, perché Chiarabini e D’Agostino non erano al meglio e sono entrati a partita in corso, Botta non c’era e Brusacà era fuori e quindi qualche assenza importante sicuramente la contavano, però hanno schierato ugualmente in campo una squadra da fare invidia, con una serie di giocatori assolutamente importanti“.

