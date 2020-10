Isola Gallinara, il WWF chiede al Comune lo status sul piano gestionale della riserva naturale

Albenga. L’Isola Gallinara e il suo futuro ancora al centro del dibattito. Questa volta è il WWF ad intervenire nella vicenda, con una richiesta formale fatta arrivare al Comune di Albenga sull’attuazione del piano gestionale della riserva naturale.

“Abbiamo chiesto informazioni circa lo stato di redazione del Piano dell’Area Protetta della Riserva naturale regionale e di quello del Piano di gestione della Zona Speciale di Conservazione. Questo a seguito delle delibere di Giunta comunale n. 485-486 del 28 novembre 2019. Il Comune di Albenga, quale ente gestore, è risultato beneficiario: di un finanziamento PSR 2014/2020 per complessivi euro 48.384,49 per la predisposizione del Piano dell’Area Protetta della Riserva naturale regionale; di un finanziamento PSR 2014/2020 per complessivi euro 47.134,49 per la predisposizione del Piano di gestione della Zona Speciale di Conservazione” afferma l’associazione.

