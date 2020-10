Lampioni abbandonati nel bosco, dopo la denuncia di Genova24 arriva commissione comunale

Genova. Una commissione dedicata per discutere del piano di sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica e per seguire gli esiti della denuncia relativa all’abbandono dei vecchi lampioni nel bosco di Sant’Eusebio, emersi grazie al reportage di Genova24.

“Abbiamo contattato City Green Light che, nel giro di un’ora, si è attivata per risolvere il problema e ha presentato un esposto alle Forze dell’Ordine – ha precisato l’assessore Matteo Campora in risposta all’interrogazione presentata dal consigliere del Moviemento 5 Stelle Stefano Giordano per chiedere chiarimenti alla amministrazione civica sull’episodio – Da parte nostra abbiamo anche inviato una comunicazione formale affinché si facesse piena luce su quanto accaduto e per richiamare la società alle sue responsabilità. Abbiamo chiesto copia della denuncia fatta da City Green Light. Vi terrò informati sugli esiti di tale indagine”.

