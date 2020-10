Lavori sul Bisagno, nuova rivoluzione della viabilità a Brignole: modifiche alle linee Amt

Genova. Entrano nella fase finale i lavori di sistemazione idraulica del Bisagno alla Foce, cantiere che dovrebbe vedere la fine entro quest’anno secondo le ultime previsioni fornite dal consorzio Itinera che realizza l’opera.

Dal 15 ottobre scattano ulteriori modifiche alla viabilità con l’entrata in funzione dell’area di cantiere che occupa tutta piazza delle Americhe, tra via Tolemaide e via Invrea. Quest’ultima strada sarà interessata da una strettoia nel tratto iniziale dove verrà allestito in via provvisoria il parcheggio dei taxi che dovranno rispettare uno stop per immettersi nel flusso.

