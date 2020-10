Maltempo: la Liguria chiede 280 milioni di danni, Ventimiglia come le zone terremotate

Genova. Ammonta a circa 280 milioni di euro la richiesta complessiva che la Regione Liguria ha inviato al dipartimento nazionale della protezione civile dopo l’ondata di maltempo di inizio ottobre. La cifra comprende non solo gli interventi in somma urgenza, stimati subito in circa 30 milioni, ma anche i danni al patrimonio pubblico che si concentrano per la maggior parte (circa il 65%) sulla provincia di Imperia e in particolare su Ventimiglia e l’alta val Roja.

Cifre che per essere sbloccate avranno bisogno del riconoscimento dello stato d’emergenza da parte del governo. Il provvedimento sembrava in procinto di passare al vaglio del consiglio dei ministri all’inizio della scorsa settimana, ma poi l’emergenza coronavirus ha preso il sopravvento sull’agenda politica.

