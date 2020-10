Meteo Liguria: fase di transizione tra sole e nuvole, temperature in ulteriore calo

Liguria. Quella che sta attraversando la Liguria dal punto di vista meteo è una fase di transizione tra un peggioramento da poco passato ed un altro che interesserà nuovamente la nostra regione tra le giornate di mercoledì e giovedì. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Martedì 13 ottobre. Al mattino cielo sereno o al più velato su gran parte della regione. Nel corso del pomeriggio passaggi di nubi sul centro della regione ma senza fenomeni. Tra il tardo pomeriggio e la sera aumento graduale delle nubi medio-basse tra il Genovese e lo Spezzino, dove non escludiamo qualche isolato rovescio. Maggiori schiarite a ponente. Venti: al mattino moderati ancora da nord in rotazione dai quadranti meridionali nel pomeriggio. Mari: poco mosso al mattino, mosso dal pomeriggio. Temperature: stazionarie le minime, in aumento le massime. Costa: min 9/13°C , max 20/24°C. Interno: min 1/7°C, max 13/17°C.

