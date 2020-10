Miniera Tarinè, via libera a nuovi sopralluoghi: parco del Beigua ancora in allarme

Sassello/Urbe. Una storia lunga, che risale addirittura al 1970: si tratta dello sfruttamento minerario del monte Tarinè, un annoso problema che assilla a fasi alterne il parco del Beigua – Unesco Global Geopark – e di conseguenza i comuni che ne fanno parte, in primis Sassello (in particolare la frazione montana di Piampaludo), ma anche Urbe in quanto confinante.

Dopo 3 anni di silenzio, preceduti da ricorsi amministrativi, sulla miniera per l’estrazione del titanio, il CET (Compagnia Europea per il Titanio) è tornato alla carica sul progetto che negli anni è sempre stato osteggiato dai comuni e dalla popolazioni locali, in particolare dopo che nel 2015 il parco del Beigua, area SIC di raro pregio naturalistico, è diventata patrimonio Unesco.

... » Leggi tutto