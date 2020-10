Savona e Varazze 2021, Articolo Uno: “Lista con il Pd funziona. Insieme anche alle amministrative”

Savona/Varazze. Dopo l’ottimo risultato delle regionali raggiunto a Savona e La Spezia, dove si è classificata come prima lista, la coalizione Pd-Articolo Uno si prepara per le amministrative 2021 e punta su Savona e Varazze.

“Il progetto ha funzionato e non deve fermarsi – dichiara il coordinatore provinciale Articolo Uno Savona, Simone Anselmo – Il nostro partito, infatti, ha sempre concepito la lista unitaria come un progetto politico di lungo respiro e non una semplice unione elettorale, un progetto politico che vuole essere d’ispirazione anche per le future elezioni politiche nazionali”.

... » Leggi tutto