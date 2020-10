Genova. Terminati i lavori per la revisione trentennale, giovedì 15 ottobre l’ascensore Manin-Contardo torna in servizio. L’impianto è stato sottoposto nei mesi scorsi a complessi ed articolati lavori per il rifacimento totale, come previsto dalla normativa al raggiungimento dei 30 anni di vita tecnica.

Sono stati eseguiti lavori edili, elettrici e d’impianto. Di seguito si riportano i più significativi.

