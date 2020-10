Vaccino, a Cairo Salute numero sempre occupato, Morando: “Arrivano 200 chiamate al giorno”

Cairo Montenotte. “Numero sempre occupato”, “Bisogna riuscire a telefonare questo è il problema! Gli anziani a che dio devono rivolgersi?”, “Si potrebbe aumentare l’orario per ricevere le telefonate“. Questi solo alcuni dei commenti su Facebook e delle lamentale di molti anziani cairesi che segnalano la difficoltà a prenotare il vaccino anti-influenzale.

Da ieri, infatti, è attivo il numero dedicato (cell. 389.58.30.777) di Cairo Salute, a cui telefonare per prendere appuntamento dalle 13:00 alle 16:00, ma non tutti sono riusciti a parlare con la segretaria addetta. “Abbiamo chiamato ininterrottamente per tutte 3 le ore ed era sempre occupato – raccontano Andrea e Renzo, due anziani cairesi – Non sappiamo come fare”.

