Vallecrosia. La società sportiva A.s.d. Sunny Gym Ginnastica Artistica di Vallecrosia ospiterà il prossimo week end nella sua palestra in via San Vincenzo 51 l’ex olimpionica Elisabetta Preziosa, campionessa italiana 2010, Bronzo Europeo 2011, finalista olimpica Londra 2012, inoltre protagonista del reality “Ginnaste, vite parallele” in onda su MTV.

