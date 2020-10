Coronavirus, l’epidemiologo Icardi: “La mascherina non è una panacea, ma farà scendere i contagi”

Genova. “Non dico da oggi, ma comunque in questi giorni mi aspetterei di vedere una discesa dei contagi per quanto riguarda il centro storico”. È la previsione di Giancarlo Icardi, direttore di igiene del San Martino di Genova, all’indomani del record di nuovi contagi registrato in Liguria dall’inizio della pandemia (ieri 447, di cui 354 solo nel territorio metropolitano del capoluogo) e a tre settimane dall’ordinanza che ha imposto l’uso delle mascherine all’aperto nella zona dei vicoli.

Provvedimento che finora non sembra aver dato frutti, come aveva paventato già Filippo Ansaldi, responsabile della prevenzione in Alisa. Tanto che ora, dopo l’ennesimo exploit, sono pronte ulteriori restrizioni mirate. “Quando decidiamo alcune misure bisogna sempre ragionare in termini di effetti che non si vedono nell’immediato – spiega l’epidemiologo genovese – e questo ce lo insegna il cluster della Spezia. Prima di interrompere la catena di trasmissione di un virus come questo, dove tutta la popolazione è suscettibile, teniamo conto che i risultati si notano dopo due-tre settimane”.

