Dossi ad Albenga, Vannucci a Tomatis: “Non funzionano come dissuasori della velocità”

Albenga. L’assessore Mauro Vannucci replica al consigliere di minoranza Roberto Tomatis sulla questione dei dossi e della viabilità ad Albenga.

“Caro consigliere, i dossi sono sempre stati erroneamente considerati efficaci dissuasori di velocità, ma in concreto non hanno mai effettivamente provocato tale effetto. Da verifiche eseguite, infatti, i conducenti che sfrecciano ad alta velocità per le vie urbane, ammesso e non concesso che in prossimità del dosso rallentino leggermente, subito dopo, superato lo stesso, aumentano ancora di più la velocità e ciò con maggiore pericolo per i pedoni. L’esempio da te citato, caro consigliere, non s’addice al caso di specie perché il conducente del motociclo che domenica notte si è schiantato contro l’aiuola della passeggiata di lungomare Doria, ha perso il controllo del veicolo dopo oltre 150 metri dal luogo ove era stato asportato il dosso in questione. Peraltro in sostituzione del dosso in questione sono state disegnate strisce appositamente studiate per il rallentamento dei veicoli”.

