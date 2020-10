Elisoccorso, i vigili del fuoco: “Stop allo stato d’agitazione, ma organizzeremo una manifestazione”

Liguria. Un tavolo per discutere della privatizzazione del servizio dell’elisoccorso. Lo ha voluto il sindacato Usb dei Vigili del Fuoco, che negli scorsi giorni ha proclamato lo stato d’agitazione per far sentire la necessità di rivedere il ruolo dei VVF nel soccorso aereo con un servizio pubblico di grande qualità e dai costi inferiori rispetto agli appalti privati.

Secondo il sindacato in gioco ci sono sia “la qualità offerta, sia i costi che i contribuenti possono risparmiare affidando anche il servizio sanitario con elicottero ai vigili del fuoco che di fatto già fanno soccorso tecnico urgente su tutto il territorio nazionale”.

... » Leggi tutto