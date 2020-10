Taggia, nuovo chiosco per la vendita dei fiori: bando di gara per l’affidamento in concessione ventennale

Taggia. Il Comune intende procedere, alla concessione ventennale dell’area frontistante il cimitero comunale, nei pressi del parcheggio pubblico, al fine di installare un nuovo chiosco per la vendita dei fiori ed avente una superficie di mq. 31 circa, meglio identificato nella planimetria allegata quale parte integrante del presente Bando (All. “A”), mediante l’espletamento di una gara ad evidenza pubblica tramite offerte al rialzo rispetto all’importo annuo di € 2.500,00= posto a base di gara. L’importo deve intendersi al netto di I.V.A., se e in quanto dovuta, e di altri oneri fiscali e accessori dovuti.

