Busalla, Cotellessa: “Non siamo riusciti a concretizzare la mole di gioco che abbiamo prodotto”

Busalla. Prima sconfitta in campionato per il Busalla, battuto 2 a 1 dall’Athletic Club Albaro.

Giacomo Cotellessa, centrocampista biancoblù, commenta così l’andamento dell’incontro: “Sicuramente è stata una partita difficile, lo sapevamo. Abbiamo iniziato bene, con un buon palleggio, abbiamo cercato di pressare in avanti, quindi abbiamo tenuto il pallino del gioco in mano, sia nel primo che nel secondo tempo. L’Albaro, però, sicuramente è una squadra difficile da affrontare, ma questo lo sapevamo; è una squadra che si difende in maniera ordinata e cerca di ripartire, metterti in difficoltà soprattutto in contropiede, almeno questo è quello che è successo a noi ieri”.

