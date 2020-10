Calcio, l’Andora ringrazia Garassino: “Un grande capitano e un grande uomo”

Andora. Nel giorno in cui Gianvito Garassino ha ufficializzato la decisione di abbandonare il calcio giocato, non poteva mancare il ringraziamento della società della sua città, quella nella quale ha militato per il maggior numero di stagioni e che è stata la prima e l’ultima squadra in cui ha giocato: l’Andora.

“La società vuole ringraziare un grande capitano e un grande uomo quale è Gianvito Garassino che ha rappresentato e onorato i nostri colori negli ultimi due decenni con umiltà e sacrificio e che oggi ha preso la dolorosa decisione di appendere gli scarpini al chiodo” scrive sui social il sodalizio biancoblù.

