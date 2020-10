Coronavirus, Bucci: “Proporremo didattica a rotazione al 50%, anche per svuotare i bus”

Genova. Per diminuire il numero di passeggeri su bus e treni nelle ore di punta, ma anche per limitare ulteriormente la possibilità di contagi, sembra prendere sempre più forma l’eventualità di un largo ricorso alla tanto discussa “dad”.

“Sul tema delle scuole, ci sono regioni e città che stanno proponendo al governo di poter procedere con un 50% di lezioni in presenza e un 50% di didattica a distanza, non suddividendo queste attività per età e tipi di scuola ma magari a rotazione, una settimana una classe e una settimana l’altra, questa potrebbe essere un’ottima iniziativa”. Lo ha detto il sindaco Marco Bucci durante il consiglio comunale di oggi rispondendo a un articolo 55, ovvero una richiesta di chiarimenti, sul tema covid presentato dai partiti di opposizione.

