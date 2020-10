Coronavirus, scatta il divieto di assembramento in tutta la Liguria, check-point nelle strade calde di Genova

Genova. Divieto totale di assembramento in tutta la Liguria, e non più solo nelle zone calde del contagio, e ampliamento della didattica a distanza per le scuole secondarie di secondo grado. Di concerto con il ministero della Salute la Regione Liguria – e il Comune di Genova – hanno elaborato due nuove ordinanze, estensiva rispetto alle norme del dpcm.

Queste le decisioni prese in base all’andamento del contagio che, purtroppo, non ha subito un rallentamento con le misure prese fino a oggi. Oggi i nuovi contagi registrati dal bollettino della Regione sono stati 907 con 6000 tamponi effettuati.

