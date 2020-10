Coronavirus, Toti: “Abbiamo disperato bisogno del vostro aiuto per non bloccare la sanità”

Genova. “Siamo ben lungi dall’avere ancora oggi problemi relativi a ospedalizzazioni e posti letto, la nostra sanità sta incrementando l’offerta. Ma abbiamo disperato bisogno dell’aiuto tutti voi per impedire di ri-bloccare tutti gli interventi sulla sanità per convertirla a una grande, gigantesca area di salvataggio Covid.

È l’appello del presidente ligure Giovanni Toti nella sera in cui vengono annunciate le nuove misure per contenere l’ondata di contagi che ha sfondato quota 900 positivi in un giorno in Liguria, numeri mai visti dall’inizio dell’emergenza che testimoniano una situazione molto più grave dei giorni scorsi.

