Il presidente Toti annuncia la nuova giunta, ma il savonese resta a bocca asciutta

Liguria. La conferma alle prime indiscrezioni è arrivata: nella nuova giunta del governatore ligure non ci sarà nessun savonese. I papabili erano Angelo Vaccarezza, Alessandro Bozzano e Brunello Brunetto. O ancora una riconferma di Stefano Mai oppure una “promozione” di Maria Zunato in quota Lega. Invece, tra i nuovi assessori nessun rappresentante della provincia di Savona.

Questa sera, dopo l’ennesimo incontro in piazza De Ferrari col segretario della Lega Edoardo Rixi, il governatore Giovanni Toti ha annunciato via Twitter “per me la giunta è chiusa. Sarà un ottimo governo della Regione e lavoreremo esclusivamente per il bene dei liguri e della Liguria”.

