L’assessore Campora: “I bus sono pieni perché le scuole non sono organizzate con gli orari”

Genova. “Gli autobus sono pieni perché non siamo organizzati con gli orari. La direzione scolastica non deve spalmare gli ingressi in un quarto d’ora, ma almeno di un’ora, altrimenti questo non ci permetterà di ottenere alcun tipo di risultato”. È perentoria la risposta dell’assessore comunale alla mobilità Matteo Campora interrogato a palazzo Tursi dai consiglieri di opposizione sul tema più dibattuto dell’emergenza Covid: il sovraffollamento dei mezzi pubblici.

Secondo Campora il problema è che lo scaglionamento degli ingressi non sarebbe abbastanza ampio, e così gli studenti affollano i mezzi Amt sempre in una fascia oraria comunque molto ristretta. “Le scuole superiori, la direzione scolastica e i presidi devono spalmare le entrate su un’ora e ridurre le ore di lezione da un’ora a 50 minuti“. Questo per evitare che la giornata scolastica duri troppo e sconfini oltre la pausa pranzo. “Lo chiederemo di nuovo con forza, sono norme di buon senso e semplici da attuare”, aggiunge l’assessore.

