Pestaggio del giornalista Origone, presidio dei giornalisti davanti al tribunale

Genova. Una sessantina di giornalisti ha partecipato al presidio che si è tenuto questo pomeriggio sono palazzo di giustizia a Genova in occasione dell’inizio del processo per il pestaggio del giornalista di Repubblica Stefano Origone avvenuto durante gli scontri di piazza Corvetto del 23 maggio 2019, in occasione di un comizio di Casapound.

L’ordine nazionale e regionale dei giornalisti, la Federazione nazionale della stampa italiana e l’associazione ligure dei giornalisti avevano chiesto di costituirsi parte civile del processo ma il Gip Silvia Carpanini ha rigettato tutte le richieste con la motivazione che Origone non sarebbe stato picchiato in quanto giornalista. Alla richiesta di costituzione si era opposto anche il pm Gabriella Dotto.

... » Leggi tutto