Rally, Giro dei Monti Savonesi Storico rimandato al 2021

Albenga. Alla luce degli ultimi avvenimenti e dell’aumento costante dei contagi in tutta Italia ed anche in Liguria, il Comune di Albenga, preoccupato per quanto sta accadendo e non potendo prevedere l’evolversi della situazione sanitaria né eventuali restrizioni normative, ha chiesto agli organizzatori del Giro dei Monti Savonesi Storico di rivedere i programmi e rimandare al prossimo anno la gara che avrebbe dovuto svolgersi sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre.

Una decisione presa per una maggiore tranquillità e per tutelare al massimo la salute dei partecipanti e dei cittadini, considerando comunque che la manifestazione avrebbe dovuto svolgersi senza pubblico come disposto dal protocollo anti Covid-19 promosso da Aci Sport.

