Savona, Albissola e Genova fanno rete culturale per celebrare Michelangelo: inaugurata la mostra a Palazzo Ducale

Savona/Albissola Marina. Anche Savona e Albissola Marina presenti oggi a Palazzo Ducale di Genova per l’inaugurazione della mostra “Michelangelo. Divino Artista”: un progetto espositivo che diventa anche l’occasione per creare una rete culturale regionale, coinvolgendo alcune tra le più importanti istituzioni pubbliche e private liguri in un unico grande percorso di mostra diffusa.

“Michelangelo non è una grande mostra, ma una mostra grande – commenta la direttrice di Palazzo Ducale, Serena Bertolucci – perché diviene un momento di rete, di ricerca e di valorizzazione del patrimonio culturale del territorio. Grazie alla collaborazione di prestigiose istituzioni, pubbliche e private, di ricerca e di formazione, di tutela e di valorizzazione, per questa riflessione congiunta intorno al Buonarroti e alla sua eredità culturale”.

... » Leggi tutto