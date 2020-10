Toti: “La giunta è chiusa, domani annuncio le deleghe”. La Lega rinuncia a un assessore

Genova. “Per me la giunta è chiusa. Sarà un ottimo governo della Regione e lavoreremo esclusivamente per il bene dei liguri e della Liguri”. L’annuncio di Giovanni Toti arriva su Twitter quando mancano due minuti alle 22 in una delle giornate più convulse dell’emergenza Covid e dopo l’ennesimo incontro in piazza De Ferrari col segretario della Lega, Edoardo Rixi.

Dunque la giunta è fatta. E una cosa è sicura: la Lega avrà solo due assessori rispetto ai tre che chiedeva all’inizio. In cambio il Carroccio prenderà la presidenza del consiglio. “Abbiamo deciso di fare un passo indietro perché tutte le forze che hanno sostenuto Toti siano rappresentate in giunta – ha spiegato Rixi in tarda serata -. Abbiamo cercato di portare avanti non solo gli interessi nostri, ma quelli di tutta la coalizione, in modo da avere un fronte comune in tutti i territori”.

