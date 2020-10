A Rapallo, 48 positivi: un terzo ha meno di 20 anni, 5 classi in quarantena

Rapallo. Questa mattina il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, il consigliere con incarico alla Sanità Salvatore Alongi e la consigliera alla Pubblica Istruzione Laura Mastrangelo, attraverso una diretta Facebook, hanno fatto il punto sulla situazione Covid -19 sul territorio cittadino a seguito degli ultimi aggiornamenti di Asl4.

I positivi registrati nel territorio di Rapallo sono al momento 48; 60, le persone in isolamento e seguite dalla Asl; 8, le persone in isolamento precauzionale poiché rientranti dall’estero. Situazione scuole: 5 sono attualmente le classi in quarantena.

