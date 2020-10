Cairese, laboratorio tecnico: rinviato l’incontro con Devis Barbin

Cairo Montenotte. L’Asd Cairese comunica che in ragione dell’attuale situazione sanitaria ha deciso di rimandare il secondo appuntamento del laboratorio tecnico che sarebbe stato in programma lunedì 26 ottobre e che avrebbe avuto come relatore Devis Barbin, tecnico che ha lavorato nei settori giovanili di Alessandria, Pavia, Monza, Vigevano e Pro Vigevano, in un serata intitolata “Giochi di posizione”.

Verrà comunicata al più presto la data alla quale l’incontro sarà recuperato e al momento la società comunica che non vi sono variazioni circa il prossimo evento, in programma lunedì 23 novembre alle ore 20 presso la biblioteca di Cairo Montenotte quando Luigi Sarzano, specialista della comunicazione, e Gabriele Gervasi, tecnico delle giovanili del Genoa, metteranno a disposizione dei partecipanti le loro conoscenze parlando di “Coraggio, disciplina, leadership e risultati”.

