Circoli chiusi eccetto i bar, il forum del terzo settore: “Ordinanza sbagliata, la Regione ci ripensi””

Genova. Nuova protesta dei circoli associativi del terzo settore dopo l’ordinanza della Regione Liguria, entrata in vigore alle 12 di oggi, che chiude di fatto ogni attività sociale dei centri ad eccezione del servizio bar e ristorazione, dove presente.

“Ci risiamo – scrive in una nota il forum del terzo settore – pensavamo di essere stati chiari e ascoltati e invece quella di ieri sera è un’ordinanza nuovamente sbagliata. I centri sociali e culturali ed i circoli ludico ricreativi, come vengono chiamati con freddo gergo burocratico, non sono bar o ristoranti ma sono luoghi di socialità, cultura ricreazione, di lavoro sociale ed educativo luoghi dove si sviluppa socialità sana e non a fini di lucro”.

