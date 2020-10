Coprifuoco nelle aree ad alto rischio in vigore giovedì alle 21. Bucci: “Si potrà andare a casa di amici”

Genova. “Dalle 21 alle 6 del giorno successivo èsarà disposta chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di acceso ad esercizi commerciali lecitamente aperti e alle abitazioni private, la città non è chiusa, quelle che saranno oggetto dell’ordinanza sono aree di alta attenzione, si può andare al ristorante o a visitare amici e conoscenti ma non è possibile andare in giro in modo sregolato, non saranno consentiti sosta e assembramenti”.

Così il sindaco di Genova Marco Bucci durante il punto stampa covid e anche dopo il colloquio con la ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e la prefetto di Genova Carmen Perrotta in merito all’ordinanza sindacale che sarà pubblicata domattina alle 8 ed entrerà in vigore domani, giovedì 22 ottobre, alle 21.

