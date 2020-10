Covid19: il sindaco di Loano sceglie la trasparenza e pubblica i dati sul contagio. La posizione di Albenga, Ceriale e Alassio

Ponente. Informare i cittadini o proteggere i dati del numero dei positivi presenti nelle singole città? Non è solo una scelta di metodo, ma di sostanza, considerato che i cittadini davanti all’aggravarsi della situazione chiedono di essere informati. I comuni vanno in ordine sparso, ma la decisione del sindaco di Loano Luigi Pignocca spiazza e mette tutti gli altri primi cittadini , a loro volta, davanti alla scelta: fornire o no i dati dei cittadini positivi o in quarantena presenti in città?

Ci aveva dato una tregua nell’estate e tutti o quasi ci eravamo illusi che il Covid19 e il drammatico lockdown di primavera fossero solo un brutto ricordo da archiviare e invece ad autunno inoltrato ecco che la situazione appare complicarsi . E davanti a dati che peggiorano ogni giorno i cittadini preoccupati iniziano a tempestare comuni e giornali per avere un quadro della situazione della pandemia nella propria città. Da questa consapevolezza e per informarli, nasce la risposta del comune di Loano che mette in campo un’iniziativa di trasparenza : la pubblicazione settimanale sul sito istituzionale del comune di un link con i numeri delle persone colpite dal virus o in quarantena.

... » Leggi tutto