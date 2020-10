Danilo Rebagliati, una doppietta per il primo successo del Sassello: “Abbiamo giocato un’ottima partita”

Sassello. Pronto riscatto del Sassello che, dopo aver perso al debutto stagionale per 1-0 con la Priamar, domenica 18 ottobre ha battuto la Santa Cecilia per 2-0 nella partita valevole per la seconda giornata del girone 5 della Coppa Liguria di Seconda Categoria.

I biancoblù di mister Antonio Valicenti hanno vinto grazie ad una doppietta di Danilo Rebagliati, a segno al 31° del primo tempo e al 22° del secondo tempo.

... » Leggi tutto