La lista Toti replica a Forza Italia e Lega: “Spiacciono polemiche su poltrone in piena emergenza”

Genova. “Spiace che a fronte di un’enorme emergenza sanitaria che stiamo vivendo, ci siano polemiche riguardanti le poltrone“. E ancora: “A chi ci accusa di essere stati arroganti con queste scelte, rispondiamo che arrogante è chi predica unità del centrodestra ma esclude Cambiamo dai tavoli nazionali“. È la dura replica dei totiani a Lega e Forza Italia che oggi hanno contestato a Toti le scelte sulla giunta e anche le modalità di comunicazione.

“Sarebbe stato assurdo che la Lista Cambiamo con Toti Presidente, primo partito della Liguria con il 22% dei voti, non prendesse almeno 3 dei 4 assessori che la matematica gli avrebbe consegnato – scrive in una nota la lista Cambiamo con Toti presidente -. Peraltro facciamo notare che tra gli assessori in giunta compaiono i due candidati più votati in assoluto della regione, gli assessori uscenti Ilaria Cavo e Marco Scajola”.

