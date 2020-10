Loano, al nido “Stella… Stellina” la Bandiera Verde della Fee

Loano. Questa mattina l’asilo nido comunale “Stella… Stellina” di Loano ha ritirato la Bandiera Verde, il riconoscimento internazionale della Fee (Fondazione per l’Educazione Ambientale) che attesta l’impegno della scuola a ridurre l’impatto ambientale sul territorio. Alla cerimonia di consegna hanno partecipato la referente regionale di Fee Marina Drì, il vicesindaco con delega alla scuola Luca Lettieri, l’assessore all’ambiente Manuela Zunino, il responsabile della sicurezza del plesso ingegner Massimiliano Gattuso ed il presidente della Fondazione Stella-Grossi Riccardo Ferrari.

A causa del lockdown il nido gestito dalla Fondazione Leone Grossi non è stato in grado di completare le attività ed il progetto elaborato dalle insegnanti, perciò non ha potuto partecipare alla prima cerimonia di consegna dei vessilli, avvenuta lo scorso mese di giugno.

