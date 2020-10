Autostrade, stanotte ancora chiusure per lavori: ecco il programma completo per la Liguria

Genova. Ecco il programma delle chiusure nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 ottobre sulle autostrade del nodo di Genova

A7 Serravalle-Genova

-chiusura, con orario 23:00-1:00, della stazione di Serravalle Scrivia in entrata verso Genova. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Vignole Borbera;

-deviazione, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Genova ovest, in direzione Genova. In alternativa, chi dalla A7 o dalla A12 è diretto a Genova ovest, sarà deviato obbligatoriamente in A10 dove potrà uscire alla stazione di Genova Aeroporto. Chi dalla A10 è diretto verso Genova ovest, potrà proseguire regolarmente.

