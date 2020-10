Carcare, minoranza all’attacco: “Progetto di messa in sicurezza del Bormida da rivedere”

Carcare. Richiesta di un Consiglio comunale straordinario in riferimento all’intervento di aumento della resilienza delle strutture ed infrastrutture presenti lungo le sponde del fiume Bormida in prossimità di piazza Caravadossi e via Abba a seguito dell’evento alluvionale ottobre 2018. Arriva dai consiglieri Rodolfo Mirri, Alessandro Lorenzi, Daniela Lagasio e Alessandro Ferraris.

“Alla data odierna non è mai stata convocata la commission consiliare competente in riferimento all’intervento di aumento della resilienza delle strutture ed infrastrutture presenti lungo le sponde del fiume Bormida. Da parte della giunta è stata approvata in data 21 settembre la delibera con il progetto definitivo-esecutivo, sul quale chiediamo un confronto anche alla luce del Comitato “NO alla trasformazione di via Abba in fiume Bormida”.

