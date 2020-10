Coronavirus, allarme del Codacons: “Il 40% dei liguri avrà difficoltà a pagare l’affitto”

Genova. A causa del Covid il 40% delle famiglie e delle piccole imprese della Liguria avrà difficoltà tra la fine del 2020 e il 2021 a pagare i canoni di affitto di abitazioni private e locali commerciali. Lo afferma il Codacons, che lancia oggi una iniziativa legale in sostegno di cittadini e attività della regione in difficoltà.

“L’emergenza sanitaria si è tradotta in una compressione dei redditi privati e una crisi economica senza precedenti per molti esercizi commerciali e piccole e medie imprese – spiega l’associazione – A livello nazionale 1 famiglia su 4, circa il 25% del totale, non è riuscita nel 2020 a pagare in modo puntuale le rate dell’affitto, contro una percentuale che non raggiungeva il 10% nel 2019”.

