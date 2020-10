Coronavirus, ecco la nuova mappa per districarsi nel caos delle ordinanze a Genova

Genova. Con l’entrata in vigore dell’ultima ordinanza varata dal sindaco Marco Bucci – quella del “coprifuoco” in quattro zone rosse della città, in realtà una semplice chiusura al pubblico con larghe eccezioni – diventano quattro i provvedimenti anti-coronavirus contemporaneamente in vigore a Genova. A livello nazionale c’è il Dpcm del 18 ottobre (che integra a sua volta le disposizioni del precedente decreto), a livello regionale le ordinanze 68 (modificata dalla 71) e 72, infine l’ordinanza del Comune di Genova adottata oggi.

Per aiutare a fare chiarezza su cosa si può e non si può fare abbiamo realizzato una nuova mappa delle cosiddette “zone rosse“. La mappa si compone di quattro livelli: l’intera Liguria, l’intero comune di Genova, le zone “ad alta attenzione” individuate dall’ordinanza di Toti e le zone del “coprifuoco” disegnate dall’ordinanza di Bucci. Queste ultime due combaciano in parte, ma non del tutto. Cliccando su ogni area è possibile visualizzare tutti i divieti e le chiusure che bisogna rispettare, ottenuti dalla somma delle disposizioni contenute in tutti i provvedimenti in vigore.

