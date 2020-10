Coronavirus, il pediatra Gaiero: “No al terrorismo, sì ai contatti sociali per i bambini”

Savona. Invitare l’amichetto a casa o andare a giocare ai giardinetti, abitudini che tutti abbiamo da piccoli. Ma ora con il Covid il dubbio: meglio evitare? Non è d’accordo il primario di Pediatrica e Neonatologia del San Paolo di Savona, Alberto Gaiero che dichiara: “I bambini hanno bisogno di contatti sociali, in questo momento non devono essere esclusi. Ovviamente deve esserci massima serietà da parte delle famiglie che, se entrano in contatto per lavoro o altro con casi positivi o in attesa dell’esito del tampone, devono avvertire gli altri genitori”.

E sul distanziamento domestico, la posizione del pediatra non cambia: “Mi sembra una forzatura, stare ad un metro di distanza con i propri conviventi è impensabile”.

